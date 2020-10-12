  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere HES koduyla girilecek
Aktüel

Zonguldak'ta kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere HES koduyla girilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:37:33 -
Zonguldak'ta kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere HES koduyla girilecek

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, banka, PTT, noter, alışveriş merkezi ile elektrik, su ve doğal gaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde, vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılacak.

Ayrıca, kentte tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmemesine, bu kişilerin alışveriş merkezi, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatlerinde, zorunlu kalmadıkça kullanmamalarına karar verildi.

Bununla birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşların 07.30-09.30 saatleri ile 16.30-18.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları kararlaştırıldı.

Öte yandan çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılması, kentte toplu halde bulunulan alanlarda vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda kolluk kuvvetlerince anonslarla uyarılması karara bağlandı.

Alınan kararlara uymayan kişilere, Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392 lira, iş yerlerine, işletmelere ve kurumlara ise 3 bin 180 lira, maske takma kuralına aykırı hareket edenlere de 900 lira para cezası uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı
Gündem

Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. ..
Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi
Medya

Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi

ABD merkezli FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli, PKK'nın yaktığı orman yangınlarını devlete yükledi. Devletin ormanları rant için yaktığı şek..
KKTC’de ülke tarihine geçen yarış sona erdi
Dünya

KKTC’de ülke tarihine geçen yarış sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 18.00 itibariyle sona erdi. B..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay