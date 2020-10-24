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Aktüel Zonguldak'ta kahvehanelerde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye para cezası
Aktüel

Zonguldak'ta kahvehanelerde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:55:15 -
Zonguldak'ta kahvehanelerde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, kahvehanelerde kumar oynadıkları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 24 kişiye 26 bin 925 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanan ve oynatılan mekanlarla ilgili ihbarlar ve rutin kontroller sonucunda, kent merkezi ve Ereğli ilçesinde 3'ü kahvehane olmak üzere 6 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Denetimlerde 24 kişiye kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan toplam 26 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan ekiplerce 411 oyun kağıdının yanı sıra 6 bin 235 lira ve 100 avro ele geçirildi.

Denetimlerde 6 iş yeri sahibine ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

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