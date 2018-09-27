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Zonguldak'ta iş makinesi yüklü TIR, kıraathaneye girdi

Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkan iş makinesi yüklü TIR, iki katlı evin altındaki kıraathanenin duvarını yıkarak içeri girdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:29
Zonguldak'ta iş makinesi yüklü TIR, kıraathaneye girdi

Kaza, akşam saatlerinde Kuğumcuoğlu Mahallesi Muharremşah köyünde meydana geldi. Ahmet Akgün yönetimindeki 67 NU 757 plakalı iş makinesi yüklü TIR, köy içinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ramazan Keçibaşa ait kıraathaneye girdi. Kaza anında kıraathanenin kapalı olması ise faciayı önledi. İş makinesi, iş yerinin üstündeki eve de zarar verdi.

Yaralanan TIR sürücüsü Ahmet Akgün, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Akgünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından TIR, kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:29
  1. zonguldak
  2. çaycuma
  3. tır

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