  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta intihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Aktüel

Zonguldak'ta intihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Ereğli ilçesindeki cinayetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 23:44:37 -
Zonguldak'ta intihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin katil zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dedeler köyünde ikamet eden B.K'nin köy mezarlığı önünde kendine ait ruhsatsız tabanca ile başından kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları araştırmada B.K'nin öldürüldüğünü belirledi.

Ekiplerin, olayın namus meselesinden kaynaklanan cinayet olduğu bilgisine ulaşmaları üzerine olay gecesi B.K'nin birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O. (22) gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
ABD kararını verdi! 48 saat içinde...
Dünya

ABD kararını verdi! 48 saat içinde...

ABD'de Çin menşeli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat uygulamaları, ulusal güvenlik gerekçeleri ile yasaklanıyor.

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha
Siyaset

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha

Koronavirüs nedeniyle yetkililer tarafından sosyal hareketliliğin en aza indirgenmesi çağrıları yapılırken, İBB eliyle düzenlenen İstanbul Y..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı