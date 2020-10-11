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Aktüel Zonguldak'ta gözaltındaki cinayet zanlısı tutuklandı
Aktüel

Zonguldak'ta gözaltındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:49:43 -
Zonguldak'ta gözaltındaki cinayet zanlısı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin sokakta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçede bir iş yerine ait depo önünde vücudunda kesici alet yaraları olan 37 yaşındaki Mesut Dereçiçek'in cesedinin bulunması üzerine cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Zanlılar M.S. ile babası H.S. ve amcası H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.S. tutuklandı. H.S. ve H.S ise, savcılıktaki sorguları tamamlanınca salıverildi.

- Olay

Kavaklık Mahallesi Çayır Sokağı'ndaki iş yerine ait depo önünde bir kişinin yerde hareket etmediğini gören civardakiler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin göğsünde kesici alet izleri tespit ettiği Mesut Dereçiçek'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Dereçiçek'in depodan M.S. ile çıktığını saptadı. Katil zanlısı M.S. ile kendisine yardımcı oldukları iddiasıyla babası ve amcası gözaltına alındı.

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