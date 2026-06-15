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Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı 
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Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı 

Gıda mühendisliği tartışmasıyla gündemde olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren kivi yöntemi uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Besin sayesinde hücrelerinin gençleştirmek için haftada 1 ya da 2 kez uygulayabilirsiniz.

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Foto - Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı 

Canan karatay yaptığı açıklamada insan vücudunu 10 yaş gençleştiren sırrını açıkladı! Kivi yetiyormuş, yöntem bu kadar basitmiş! İşte 10 yaş genç kalmak için yapmanız gereken o formül...

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Foto - Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı 

C vitamini bakımından zengin olan kivinin adeta 10 yaş gençleştirdiğinin altını çizen Canan Karatay, haftada 1 sabahtan akşama kadar tüketin diyor. Karatay, kivinin hem gençleştirdiği hem de sağlıklı hücre sayısını artırdığının altını çizdi. HÜCRE HASARINI ONARIYOR. Doğadaki en yüksek antioksidana sahip gizemli bir besindir. Hasar almış hücrelerin hızla onarılmasını sağlar. Çin'de sıklıkla tüketilen ve diri ciltlerinin sırrı olan kivi, kana karışan lif bakımından zengindir. Lutien ve zeaksantin bakımından da zengin olan kivi, uygulama sonrası yaşlanmaya meyilli olan hücreleri anından diskalifiye ederek hücrelerin yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.

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Foto - Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı 

Saçlara faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız! Kivi saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Saç köklerindeki azalmış vitamin seviyesini artırır. Kan yoluyla köklere gerekli vitaminleri götürür. Köklerdeki hareketliliği sağlanmasını kan aracılığıyla yaparken kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür.

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Foto - Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı 

10 Yaş Gençleştiren Kivi Maskesi Tarifi: Kivinin gençleştirici etkisinden cilt yüzeyinde doğrudan yararlanmak için en popüler doğal uygulama tarifi şudur:Malzemeler1 adet olgun kivi1 tatlı kaşığı süzme bal1 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, nemlendirme amaçlı)

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Foto - Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı 

Hazırlanışı ve Uygulanışı Ezme: Kiviyi soyun ve pürüzsüz bir püre kıvamına gelene kadar çatalla iyice ezin.Karıştırma: Ezilmiş kiviye balı (ve yoğurdu) ekleyerek homojen bir karışım elde edin.Uygulama: Karışımı temizlenmiş yüzünüze ve boyun bölgenize, gözlerinize çok yaklaştırmadan nazikçe sürün.Bekleme: Maskeyi cildinizde 15 dakika boyunca bekletin.Temizleme: Süre sonunda cildinizi ılık suyla durulayın ve ardından nemlendiricinizi sürün. KİVİDE HANGİ BESİNLER VE VİTAMİNLER BULUNUR? Antioksidan zengini kivi, C vitamini, diyet lifi ve gerekli besin değerlerini bünyesinde barındırır. Kivinin besin değerleri kısaca şöyle verilebilir: A vitamini: 4 µg. E vitamini: 0.03 mg. K vitamini: 40.3 µg. C vitamini: 92.7 mg. E vitamini: 1.46 mg. Protein: 1.14 g. Yağ: 0.52 gr. Kalsiyum: 34 mg. Demir: 0.31 mg. Magnezyum: 17 mg. Fosfor: 34 mg. Potasyum: 312 mg. Sodyum: 3 mg. Çinko: 0.14 mg. Bakır: 0.13 mg. Karoten: 52 µg. Lutein ve zeaksantin: 122 µg. Folat: 25 µg. Kolin: 7.8 mg. Prof. Dr. Canan Karatay, kiviyi yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği nedeniyle tavsiye eder. Karatay, kivinin düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirdiğini ve cildi yenileyerek "10 yaş gençleştirici" doğal bir kolajen kaynağı görevi gördüğünü belirtmektedir. peki kivinin faydaları nelerdir? Astım ataklarını rahatlatabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini düzenler. Kalp sağlığını destekler. Kanseri önlemede yardımcı olur. Kilo vermeyi hızlandırabilir. Cilde faydalıdır Saçları gürleştirir. Göz sağlığını iyileştirir. Hamilelikte destekleyicidir Kemik sağlığını korur. İnflamasyon ile savaşır. ASTIM HASTALARINA YARDIMCI OLABİLİR: C vitamini deposu olarak kivi, solunum sorunlarında iyileşme sağlayarak astımı hafifletmeye yardım eder. Kivinin çocuğa faydaları yine hırıltılı bir solunum ve astım durumunda olabilir. Kivi bu durumlarda rahatlama sağlayabilir. C ve E vitaminlerinin çocuklarda akciğer fonksiyonlarını geliştirdiği bir araştırma tarafından kanıtlanmıştır. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR: C vitamininin en önemli meziyetlerinden biri de bağışıklığı güçlendirmektir. Antioksidanlar ve C vitamini, vücut direncini ve enfeksiyonlara karşı üretilen beyaz kan hücrelerinin oluşumunu artırır. Yine beyaz kan hücrelerinin fonksiyonlarını artırarak kişiyi serbest radikallere karşı korur. Vücudun hastalandığınızda hızlı iyileşmesine yardımcı olur. BU BESİN C VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN! Karatay'a göre, C vitamini bakımından zengin olan bu besini, sabahtan akşama kadar tüketmek cildin genç ve sağlıklı kalmasını sağlıyor. Yaşlanma karşıtı (anti-aging) ürünler ve uygulamalar, yaşlanmayı bir düşman gibi hedef alıp durdurmaya veya tersine çevirmeye odaklanan dev bir endüstri haline gelirken Prof. Dr. Canan Karatay, gıda ve ilaç endüstrisinin kâr odaklı politikalarının halk sağlığını tehdit ettiğini savunuyor.

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Yorumlar

c-*<

hoca sen kivinin fiyatı ne kadar bilinmi? bende çok sevimde pahalı alamıyom.
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