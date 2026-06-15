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Gündem ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı!
Gündem

ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı!

ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının ABD tarafında Donald Trump ile yardımcısı JD Vance, İran tarafında ise Kalibaf tarafından dijital ortamda imzalandığı açıklandı.

ABD ile İran arasında 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı duyurulan anlaşma metninin dijital ortamda imzalandığı duyuruldu. Mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngörüyor.

Gelişmenin ardından ilk açıklama Trump'tan geldi; ABD Başkanı, iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalandığını belirterek kısmen açılan Hürmüz Boğazı'nın cuma günü tamamen açılacağını söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve bu konuda anlaşmaya varıldığını savunarak "İran nükleer silaha sahip olmayacak ve bunu kabul etti. Anlaşmazlığın temel noktası buydu" dedi. Trump, "İran ile iyi ilişkiler istiyoruz. Bu gerçekleşmezse savaşa geri döneriz, umarım böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

GÖZLER 19 HAZİRAN'DA

Orta Doğu'da gerilim sürerken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif önceki gün, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını bildirmişti. Trump da İran ile bir barış anlaşmasının tamamlandığını açıklamış; anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi trafiğine açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını duyurmuştu.

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