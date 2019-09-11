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Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

Zonguldak'ta terör gazisinin, otomobiliyle yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedildiği ileri sürüldü- Olayla ilgili gözaltına alınan iki işçi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı- Gazi Hasan Özdemir:- "Orada bir suçumuz varsa bile devletin memuru, polisi var. Davamdan kesinlikle vazgeçmeyeceğim"

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:46
Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta terör gazisinin, otomobiliyle yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada gittiği Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında 15 Nisan 1992'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan Hasan Özdemir (48), Karaelmas Mahallesi'nde bulunan Zonguldak Özel Eğitim Meslek Lisesine ağabeyinin engelli oğlunu kayıt ettirmeye götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle işçilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işçiler tarafından darbedildiği öne sürülen Özdemir, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Özdemir'in şikayeti üzerine gözaltına alınan iki işçinin, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

- "Davamdan kesinlikle vazgeçmeyeceğim"

İki çocuk babası Hasan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin yüzde 98 engelli çocuğunun lise kaydını yaptırdıktan sonra yolun aşağısından döndüğünü, "Buraya girmek yasak" diyen 4-5 kişiye herhangi bir uyarının konulmadığını söylediğini ifade etti.

Daha sonra bu kişilerin aracının içerisinde kendisine vurmaya başladıklarını aktaran Özdemir, "Sonra ben dışarı çıktım. Öbürleri tuttu, o adam yine vurmaya başladı bana. Böyle bir duruma düştük. Orada bir suçumuz varsa bile devletin memuru, polisi var ama onlar hiçbir işaret koymamış, o şekilde girdik." diye konuştu.

O işçilerden şikayetçi olduğunu anlatan Özdemir, "Onları sabah serbest bırakılmışlar. Arabamın önünde emniyetin vermiş olduğu yazı da var. Gazi yazısı da var. Benim yanımda engelli çocuğuyla birlikte kardeşim vardı. O, 'İsterseniz polis çağırın, bizim cezamız varsa kesilsin. Niye vuruyorsunuz?' dedi. Kardeşim bile bizi ayırdı. Arabanın içerisindeyken bizi bitirdiler. Davamdan kesinlikle vazgeçmeyeceğim." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:46
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