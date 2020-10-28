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Aktüel Zonguldak'ta evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı
Aktüel

Zonguldak'ta evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:43:25 -
Zonguldak'ta evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, evinde sahte içki üreten bir kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde bir kişinin kaçak sahte içki ürettiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından İ.A'yı ikametinde izinsiz içki ürettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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