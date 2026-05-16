Korkunç ölüm! Hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet etti
Batman’ın Beşiri ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet eden 38 yaşındaki Şakir Kaya hayatını kaybetti.
Kurtarılamadı
Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde dün hayvanlarını otlatan Şakir Kaya (38), yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip tedavi altına alınmıştı. Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.