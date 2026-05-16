İsrail ateşkes dinlemedi: Lübnan’da sivil savunma merkezine kanlı saldırı

Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail’in sivil savunma merkezine gerçekleştirdiği hava saldırısında, aralarında görevi başındaki 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Katliamın ardından İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) saldırının gerekçesine veya hedefine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes süresi uzatılmıştı

Saldırının, taraflar arasında barışın sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik temasların hemen ardından gelmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki ilk ateşkes kararını duyurmuş, bu süreç daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada ise müzakerelerin "son derece verimli" geçtiği vurgulanarak, kalıcı bir ilerleme sağlanabilmesi adına ateşkesin 45 gün daha uzatıldığı bildirilmişti. Ancak İsrail'in son hamlesi, uzatılan ateşkes kararının sahada karşılık bulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.