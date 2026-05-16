Helal olsun sana! Galatasaraylı yıldız Filistin bayrağıyla sahneye çıktı
Galatasaray'ın RAMS Park'taki görkemli şampiyonluk kutlamalarına Sacha Boey damga vurdu. Yıldız futbolcu sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak gönülleri fethetti.
Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park’ta görkemli bir kutlama düzenledi.
Sarı-kırmızılı futbolcuların tek tek sahneye çağrıldığı gecede dikkat çeken anlardan biri Sacha Boey’dan geldi.
Kutlamalarda coşku zirve yaptı
RAMS Park’taki organizasyonda binlerce taraftar şampiyonluğu kutlarken, futbolcuların sahnedeki anları büyük ilgi gördü.