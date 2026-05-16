Türkiye’den BM kürsüsünden İsrail’e net çağrı: Suriye’deki işgali derhal bitirin

BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye konulu oturumunda konuşan Büyükelçi Yıldız, bölgedeki istikrarı tehdit eden en büyük unsurlardan birinin İsrail'in askeri eylemleri olduğunu vurguladı. Yıldız, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na atıfta bulunarak, "İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreci kritik önemde

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, ülkenin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin hızlı ve kesintisiz bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti. Bu sürecin kapsayıcı bir siyasi geçiş ve yeniden inşa çalışmaları için şart olduğunu ifade eden Büyükelçi, "Birleşik Suriye'nin ordu, yargı ve idaresinde ikili yapılara yer yoktur." diyerek kararlı bir duruş sergiledi.

"İstikrarlı bir Suriye, küresel ticaret için köprü görevi görebilir"

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte bölgede baş gösteren enerji ve lojistik krizlerine de değinen Yıldız, Suriye'nin jeopolitik önemine dikkat çekti. İstikrarlı ve birleşik bir Suriye'nin; ticaret, ulaşım, enerji ve altyapı ağları aracılığıyla Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlayan hayati bir köprü işlevi görebileceğini ifade etti.

İnsani yardımlara ve adalet arayışına tam destek

Türkiye'nin, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde milyonlarca Suriyeliye yönelik insani yardımları desteklemeye devam edeceğini belirten Yıldız, geçmiş döneme ait adalet adımlarına da değindi. Büyükelçi Yıldız, Beşşar Esed rejimi döneminde ağır insan hakları ihlallerine karışmış kişilerin yargılanmasının, ülkede kalıcı adaletin ve toplumsal barışın sağlanması adına önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.