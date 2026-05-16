Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil

Ahmet Hakan, savcılığın yürüttüğü finansal incelemelerin detaylarını paylaşarak Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütü adına hareket ettiğini ileri sürdü.

Savcılık incelemesindeki o detaylar

Ahmet Hakan, savcıların Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında tespit ettiği para hareketlerini maddeler halinde şu şekilde sıraladı:

Farklı ödeme kuruluşlarından hesaba yüksek tutarlı girişlerin yapılması,

Korumalı hesaplarla bağlantılı para akışlarının gerçekleştirilmesi,

Katmanlama hesaplarına yüksek miktarda para gönderilmesi,

Aynı hesaplardan dönemsel olarak tekrar para girişi sağlanması.

"Suç örgütünün adamıymış, suç gelirini aklıyormuş"

Hesap hareketlerine yönelik savcılığın hukuki yorumunu aktaran Ahmet Hakan, konuyu daha açık bir dille ifade ederek Kütahyalı’yı doğrudan hedef aldı. Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Peki bunlar ne anlama geliyor? Savcıların bu konudaki yorumu şu: 'Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri.' Hadi ben daha açık yazayım: Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş. Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı... Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış. Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış."

"Bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişte de birçok tartışmanın odağında yer aldığını ancak bir şekilde hukuki durumlardan sıyrılmayı başardığını belirten Hürriyet yazarı, bu kez sürecin farklı işleyeceğini iddia etti. Ahmet Hakan, yazısını iddialı bir öngörüyle tamamladı:

"Nostradamus değilim ama bir kehanette bulunmaktan kendimi alamıyorum: Bu adam bu zamana kadar bir patladı, iki patladı, üç patladı, dört patladı ama hep bir biçimde yırttı. Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak."