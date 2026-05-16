Tayland'da heyecanlandıran keşif! Bilim insanları merakla bekliyor!
Tayland'da heyecanlandıran keşif! Bilim insanları merakla bekliyor!

Bilim insanları, Tayland’da 100-120 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen dev bir sauropod türü keşfetti. Dinozorun uzunluğunun 27 metreye ulaştığı belirtildi.

Tayland'da yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yeni bir uzun boyunlu otçul dinozor türüne ait fosillerin keşfedildiği bildirildi.

YENİ TÜRE 'NAGATİTAN CHAİYAPHUMENSİS' ADI VERİLDİ İngiltere'deki College London Üniversitesi liderliğindeki araştırma ekibi, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde bulunan ve aralarında yaklaşık 1,78 metre uzunluğunda bir bacak kemiğinin de bulunduğu 10 farklı fosil kalıntısını inceledi.

Yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu düşünülen yeni dinozor türüne ‘Nagatitan chaiyaphumensis’ adını veren bilim insanları, dinozorun 100 ila 120 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını açıkladı. Uzmanlar, türün, Güneydoğu Asya'da keşfedilen en büyük uzun boyunlu otçul dinozor türlerinden olduğunu belirtti.

Çalışmanın başyazarı ve College London Üniversitesi doktora öğrencisi Thitiwoot Sethapanicsakul, türün, ‘Diplodocus’ ve ‘Brontosaurus’ gibi dev uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan ‘sauropod’ ailesine ait olduğunu aktardı. Sethapanicsakul, ‘Tayland'ın son devi’ olarak adlandırdığı dinozorun, yaklaşık 27 metreye ulaştığını ve yetişkin bir mavi balinayla benzer boyutlarda olduğunu söyledi.

