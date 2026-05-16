Kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası... 111 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışın ardından etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası, ağır bilançoya neden oldu.

Kırsal bölge büyük hasar gördü

Olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleri ile ağaçların devrildiği, çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasına bağlı olarak 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Eyalet yetkililerinden Narendra N. Srivastava, etkilenen bölgelere acil durum ekiplerinin gönderildiğini kaydederek, özellikle kırsal kesimlerde evlerin, tarım arazilerinin ve elektrik altyapısının büyük hasar gördüğünü duyurdu.

Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanath’ın, ilçe yetkililerine ve ilgili kurumlara mağdurlara yardım etmeleri talimatı verdiği ifade edildi.