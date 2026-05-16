Türkiye’den TAM DESTEK! 1728 kişiyi kapsayan dev operasyon

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen’deki meşru hükümet ile Husiler arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde esirlerin serbest bırakılması konusunda uzlaşıya varılmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlgili tüm tarafların sürece sundukları katkıları takdirle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı barışın teminine yönelik çabalara olan desteğini sürdürecektir."

1728 kişiyi kapsayan dev operasyon

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı yardımcısı Yahya Muhammed Kezman da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Amman'da Husiler ile "tarihin en büyük esir takası anlaşmasının" imzalandığını doğrulamıştı.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Kezman, mutabakatın her iki taraftan toplam 1728 kişinin serbest bırakılmasını kapsadığını belirtti. Serbest kalacak kişiler arasında Husilerin uzun yıllardır hapishanelerde tuttuğu asker ve güvenlik güçlerinin yanı sıra, kritik öneme sahip bazı siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğu kaydedildi.