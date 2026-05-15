Cem Kaya Giriş Tarihi:
New York'un kalbinde Türk bayrağı dalgalandı! Dev yürüyüş öncesi büyük coşku yaşandı!

ABD'nin finans merkezi New York'ta, yarın gerçekleştirilecek olan 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesinde düzenlenen bayrak çekme töreni Türk vatandaşlarının yoğun katılımı ve büyük heyecanıyla gerçekleştirildi

ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) koordinasyonunda yarın yapılacak 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesi bayrak çekme töreni düzenlendi.

 

Wall Street Bowling Green Park'ta düzenlenen bayrak çekme törenine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal başta olmak üzere diplomatik misyonların temsilcileri, Türk okullarının, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

 

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve kısa konuşmaların ardından ünlü finans merkezinde Türk bayrağı büyük coşkuyla göndere çekildi.

 

Milli Savunma Bakanlığına bağlı mehter takımı bayrak çekiminin ardından katılımcılara performans sergiledi.

ABD'de 1981'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 43'üncüsü yarın New York'ta düzenlenecek.

 

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında mehter takımı, yürüyüş rotasında Türk marşlarını icra edecek. Program çerçevesinde ayrıca Madison Square Park'ta Türk müziğinin sevilen isimleri sahne alacak.

Etkinliklerle, Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyimin sunulması hedefleniyor.

 

