Kafkasya’da yeni dönem: Türkiye ile Ermenistan arasında 30 yıllık ticari tabular yıkıldı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerin detayları paylaşıldı. Buna göre; Türkiye'den üçüncü ülkelere gönderilen ve oradan Ermenistan'a ulaşan ürünlerde "menşe" ve "varış noktası" bilgilerinin artık doğrudan Türkiye veya Ermenistan olarak gösterilebileceği belirtildi. Bu adımın, lojistik ve ticaret zincirinde daha şeffaf, güvenli ve doğrudan bir yapının önünü açacağı vurgulandı.

Erivan karardan memnun: Ekonomik bağlar güçlenecek

Ankara'nın bu stratejik hamlesi Ermenistan tarafında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, gelişmenin iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişleteceğini ve bölgesel ekonomik bağlantıyı ciddi oranda güçlendireceğini ifade etti. Erivan yönetimi, bu sürecin Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refah ortamını destekleyeceğine inandıklarını belirtti.

Sınır kapısı görüşmeleri ve kültürel diplomasi

Ekonomik açılımların yanı sıra, 311 kilometrelik Türkiye-Ermenistan sınırının yeniden açılması yönündeki müzakereler de masadaki yerini koruyor. Türkiye, sınır kapılarının açılmasına yeşil ışık yaksa da bunun bölgesel barış süreciyle eş güdümlü olarak ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyor. İlişkilerin kültürel boyutunda ise bu ay imzalanan ve tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonunu kapsayan mutabakat, diplomatik yakınlaşmanın önemli bir sacayağı olarak görülüyor.

Atina tedirgin: Yunan basınında geniş yankı buldu

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da üstlendiği yapıcı ve oyun kurucu rol, Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin kararlı diplomasi yaklaşımının bölgede yeni bir jeopolitik hareketlilik oluşturduğunu yazan Yunan basını, gelişmeleri endişeyle okuyucularına aktardı. Komşu basındaki analizlerde; ticaretin doğrudanlaşması ve sınırların açılmasına yönelik olası adımların, Doğu Akdeniz’den Kafkasya hattına uzanan geniş bir coğrafyada yeni bir denge arayışını tetikleyeceği yorumları yapıldı.