Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Bilecik’te can eriği sezonu başladı
IHA Giriş Tarihi:

Bilecik’te can eriği sezonu başladı

Bilecik’te erik sezonu Osmaneli’nin Ciciler köyünde başladı. Üreticiler yılın ilk mahsullerini toplamaya başladı.

Foto - Bilecik'te can eriği sezonu başladı

Ciciler köyünde düzenlenen programda, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, üreticilerle bir araya gelerek sezonun ilk erik hasadına katıldı. Üreticilerle sohbet eden Vali Sözer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Foto - Bilecik'te can eriği sezonu başladı

Programa ayrıca Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı da katıldı. İlin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan erikte ilk hasat heyecanı yaşanırken, üreticilerle birlikte ürün toplandı.

Foto - Bilecik'te can eriği sezonu başladı

"Bilecik'te toplam 3 bin 810 dekarda erik üretimi yapılıyor" Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, toprağı emekle işleyen çiftçilere teşekkür ederek, "Bilecik'te toplam 3 bin 810 dekarda erik üretimi yapılırken, Osmaneli ilçemiz üretimde önemli bir paya sahip. Ilıman iklimi ve verimli toprak yapısıyla öne çıkan ilçemizde can eriği başta olmak üzere farklı erik çeşitleri yetiştiriliyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum, emekleri çok kıymetli" dedi.

Foto - Bilecik'te can eriği sezonu başladı

Programın sonunda Vali Sözer ve protokol üyeleri, üreticilerle birlikte salçalı ekmek yiyerek sohbet etti.

