ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı
Gündem
Gündem

Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan son gelişmeleri, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafları üzerinden değerlendirdi. Tuna, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddialar karşısında parti tabanının ve muhalif kamuoyunun takındığı iki farklı tutumu sert sözlerle eleştirdi.

"Özkan Yalım itiraf etti, CHP’liler köşeye sıkıştı"

Yazısında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafçı olmasının ardından CHP lideri Özgür Özel’in ve parti yönetiminin derin bir sessizliğe büründüğünü savunan Salih Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların havlulu başkanı Özkan Yalım itirafçı olduğu günden beri Özgür Özel hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştı. Sadece kendisi de değil, CHP'liler de felaket sıkıştı. Yoksa böylesi durumlarda akıl almaz bir pişkinlikle saldırıya geçerlerdi. Şimdi öyle mi ya! Ağızlarını bıçak açmıyor. Mavi valizlerden tutun da +18'lik grup toplantılarına kadar ortalığa saçılan rezaletler yüzünden çok mu mahcup oldular?"

İmamoğlu ve Özgür Özel kıyaslaması: "İddialar devede kulak kalır"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar ile Özgür Özel’e yönelik suçlamalar arasında dikkat çeken bir kıyaslama yapan Tuna, İmamoğlu’na yönelik her türlü belgenin "siyasi" denilerek örtbas edildiğini, ancak Özel’in yalnız bırakıldığını iddia etti. Sabah yazarı, iki isim arasındaki rüşvet iddialarını şu sözlerle sorguladı:

"Daha dün lüks otel odalarında sinyal kesici (jammer) cihazlar kamuflajıyla, gözlerine mil çekilen kameralar altında İmamoğlu'na arz edilen o rüşvet bavullarının sorgulanması 'siyasi' olarak değerlendiriliyor da, Yalım'ın poşet içinde Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine koyulan 200 bin TL neden 'siyasi' olarak değerlendirilmiyor? Üstelik, Özgür Bey için iddia edilen yolsuzlukların toplamı, İmamoğlu için iddia edilenlerin yanında devede kulak bile değil."

Yılmaz Özdil’e "Kuvvacı" tepkisi: "Bu neyin taltifi?"

Gazeteci Yılmaz Özdil’in son dönemdeki açıklamalarına da değinen Salih Tuna, Özdil’in Özgür Özel’i eleştirirken Ekrem İmamoğlu’nu öne çıkarmasını "tuhaf" olarak nitelendirdi. Muhalif koronun profesyonel mekanizmaları görmezden geldiğini savunan Tuna, yazısını şu eleştiriyle noktaladı:

"Rüşveti mavi valize sokuşturmaya çalışan mahalle arası kapkaççısı misali bir amatör yolsuzluğa gösterilen o pek soylu öfke, sıra profesyonel soygun mekanizmasına gelince nasıl böyle taltife dönüşüyor? Yılmaz Özdil, Özgür Özel'e Kuvvacı ayarı verirken, müstevli sefirlerle balık lokantalarında gizli gizli görüşen eski İBB Başkanı'na iltifat ediyor."

CHP'li başkan hakkında hapis istemi

CHP'li başkan hakkında hapis istemi

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'de lağım patladı! Belediye başkanlarını kaçıran "abuk subuk" talepler deşifre oldu!

CHP'de lağım patladı! Belediye başkanlarını kaçıran "abuk subuk" talepler deşifre oldu!

Yorumlar

özgür ve mengene ??

özgür <<demciler kemalciler ve ekremciler arasında kaldı ?* coğunluğu yok <<<bu belediye baskanlarını kemal ve demciler sectiler <<kent konseyi uzlasması sayesinede <<birde güvenilir dediği siyasetciler arkadan vurmaya basladı yazık oldu özgüre

gelecek ve chp

Attaürkcülük kavramı <<chp içinde coğunluk olan doğulular grubu kürtler ermeniler süryaniler <<karadenzililer grubu lazlar gürcüler rumlar<<arasında kaldı bu gruplarda zaten Atatürkü severlermi sizce neyse işi zor chp eski fabrika ayarlarına dönmesi için parti yenilemek lazım <<sünni ve türk kesimini yanına almak lazım
