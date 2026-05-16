Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği

"Özkan Yalım itiraf etti, CHP’liler köşeye sıkıştı"

Yazısında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafçı olmasının ardından CHP lideri Özgür Özel’in ve parti yönetiminin derin bir sessizliğe büründüğünü savunan Salih Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların havlulu başkanı Özkan Yalım itirafçı olduğu günden beri Özgür Özel hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştı. Sadece kendisi de değil, CHP'liler de felaket sıkıştı. Yoksa böylesi durumlarda akıl almaz bir pişkinlikle saldırıya geçerlerdi. Şimdi öyle mi ya! Ağızlarını bıçak açmıyor. Mavi valizlerden tutun da +18'lik grup toplantılarına kadar ortalığa saçılan rezaletler yüzünden çok mu mahcup oldular?"

İmamoğlu ve Özgür Özel kıyaslaması: "İddialar devede kulak kalır"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar ile Özgür Özel’e yönelik suçlamalar arasında dikkat çeken bir kıyaslama yapan Tuna, İmamoğlu’na yönelik her türlü belgenin "siyasi" denilerek örtbas edildiğini, ancak Özel’in yalnız bırakıldığını iddia etti. Sabah yazarı, iki isim arasındaki rüşvet iddialarını şu sözlerle sorguladı:

"Daha dün lüks otel odalarında sinyal kesici (jammer) cihazlar kamuflajıyla, gözlerine mil çekilen kameralar altında İmamoğlu'na arz edilen o rüşvet bavullarının sorgulanması 'siyasi' olarak değerlendiriliyor da, Yalım'ın poşet içinde Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine koyulan 200 bin TL neden 'siyasi' olarak değerlendirilmiyor? Üstelik, Özgür Bey için iddia edilen yolsuzlukların toplamı, İmamoğlu için iddia edilenlerin yanında devede kulak bile değil."

Yılmaz Özdil’e "Kuvvacı" tepkisi: "Bu neyin taltifi?"

Gazeteci Yılmaz Özdil’in son dönemdeki açıklamalarına da değinen Salih Tuna, Özdil’in Özgür Özel’i eleştirirken Ekrem İmamoğlu’nu öne çıkarmasını "tuhaf" olarak nitelendirdi. Muhalif koronun profesyonel mekanizmaları görmezden geldiğini savunan Tuna, yazısını şu eleştiriyle noktaladı: