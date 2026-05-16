Omurilik baskısının sonucu... Masa başı yaşam tarzı olumsuz etkiliyor! Bu problem çok etkin artık...

Masa başı yaşam tarzı olumsuz etkiliyor! Bu problem çok etkin artık...
Boyun fıtığı belirtileri nörolojik hastalıklarla karıştırılabiliyor...
Medicana Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, elde uyuşma, yürümede dengesizlik ve kas güçsüzlüğü gibi belirtilerin çoğu zaman nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilse de omurilik üzerinde baskı oluşturan boyun fıtıklarının da benzer şikayetlere yol açabileceğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sinir sistemi hastalıklarında görülen bazı belirtiler birbirine benzer özellikler taşıyabiliyor. Kollarda uyuşma, denge kaybı, yürümede zorlanma ve ince motor hareketlerde bozulma gibi şikayetler yalnızca nörolojik hastalıklarda değil, omurga kaynaklı sorunlarda da görülüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Çolak, boyun omurlarında gelişen bazı disk problemlerinin omurilik üzerinde baskıya neden olarak multiple skleroz ile benzer bulgular oluşturabildiğini belirterek, ileri derecede boyun fıtığı bulunan kişilerde sinir iletiminde bozulmalar görülebileceğini ve tanı sürecinde ayrıntılı değerlendirmenin önem taşıdığını aktardı.
Çolak, boyun bölgesindeki omurlar arasında yer alan disklerin zamanla yıpranabildiğini, bazı durumlarda bu yapıların omurilik kanalına doğru taşarak baskı oluşturabildiğini kaydetti.
Omuriliğin etkilenmesi durumunda yalnızca boyun ağrısı değil, tüm vücudu ilgilendiren belirtilerin ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Çolak, "Boyun fıtığı çoğu zaman yalnızca ağrı yapan bir problem olarak düşünülüyor. Ancak omurilik üzerinde baskı geliştiğinde tablo değişebiliyor. Elde beceri kaybı, düğme iliklemekte zorlanma, yürümede dengesizlik, bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma görülebiliyor. Bu belirtiler bazı nörolojik hastalıklarla benzerlik gösterebildiği için ayrıntılı değerlendirme önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Çolak, bazı hastalarda omurilik baskısının sinsi şekilde ilerleyebildiğini ve belirtilerin zaman içinde arttığını belirterek, uzun süredir devam eden şikayetlerde yalnızca ağrıya odaklanılmaması gerektiğini, kişinin nörolojik muayenesinin dikkatli şekilde yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.
"Masa başı yaşam tarzı olumsuz etkiliyor"
Omurilik baskısının ilerlemesi durumunda günlük yaşam aktivitelerinde belirgin zorlanmalar görülebileceğini bildiren Çolak, el becerilerinde azalma, sık düşme, yürümede yavaşlama ve denge problemlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
Boyun omurgasının yaş almayla doğal değişikliklere uğrayabildiğini hatırlatan Çolak, masa başı yaşam tarzı, hareketsizlik ve yanlış duruş alışkanlıklarının da omurga sağlığını olumsuz etkileyebildiğini kaydetti.
Çolak, uyuşma ve güç kaybı gibi belirtilerin farklı sağlık sorunlarında ortaya çıkabileceğini ve kişilerin internet üzerinden yapılan yorumlarla kaygıya kapılmaması gerektiğini belirterek,
değerlendirme sürecinde klinik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin birlikte ele alındığını aktardı.
Boyun sağlığını korumak için düzenli hareketin, doğru postür alışkanlıklarının ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmanın önem taşıdığını vurgulayan Çolak, masa başında çalışan kişilerin boyun ve sırt kaslarını destekleyecek egzersizlere günlük yaşamda yer vermesinin, omurga sağlığı açısından fayda sağlayabileceğini bildirdi.
