Omurilik baskısının sonucu... Masa başı yaşam tarzı olumsuz etkiliyor! Bu problem çok etkin artık...

Omuriliğin etkilenmesi durumunda yalnızca boyun ağrısı değil, tüm vücudu ilgilendiren belirtilerin ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Çolak, "Boyun fıtığı çoğu zaman yalnızca ağrı yapan bir problem olarak düşünülüyor. Ancak omurilik üzerinde baskı geliştiğinde tablo değişebiliyor. Elde beceri kaybı, düğme iliklemekte zorlanma, yürümede dengesizlik, bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma görülebiliyor. Bu belirtiler bazı nörolojik hastalıklarla benzerlik gösterebildiği için ayrıntılı değerlendirme önem taşıyor." ifadelerini kullandı.