  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak'ta evden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:39:06 -
Zonguldak'ta evden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evden ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muslu beldesi Emirköy köyünde İ.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak, Kilimli, Çaycuma ve Devrek'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alandaki ve evdeki yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü.

Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye intikal ettiklerini belirterek, "İlk yangının çıktığı eklentideki yangın tamamen söndürüldü. Ormana sıçrayan yangın ise ekiplerce kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bitmek üzere. Şimdilik tehlike bitti. Yangınla ilgili de tahkikatımız devam edecek." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli
Dünya

RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayla ilgili çarpıcı uyarılar yaptı. Yılm..
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
Cardi B'nin yeni hedefi Diriliş Ertuğrul! Türkler çılgınca çağrı yaptı
Medya

Cardi B'nin yeni hedefi Diriliş Ertuğrul! Türkler çılgınca çağrı yaptı

Son dönemde Türk dizilerine büyük ilgi duyan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Türk takipçilerinden yeni dizi tavsiyesi istedi. Gelen yorumların..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı