Zonguldak'ta evden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evden ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muslu beldesi Emirköy köyünde İ.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak, Kilimli, Çaycuma ve Devrek'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alandaki ve evdeki yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü.

Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye intikal ettiklerini belirterek, "İlk yangının çıktığı eklentideki yangın tamamen söndürüldü. Ormana sıçrayan yangın ise ekiplerce kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bitmek üzere. Şimdilik tehlike bitti. Yangınla ilgili de tahkikatımız devam edecek." diye konuştu.