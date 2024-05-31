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Yerel Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli adliyede
Yerel

Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2024-05-31 12:05:00 -
Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçundan 8 şüpheli Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucunda operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. Karadeniz Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelilerden birinin avukat olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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