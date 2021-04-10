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Gündem Zonguldak'ta denizin rengi değişti
Gündem

Zonguldak'ta denizin rengi değişti

Ereğli ilçesinde Karadeniz'e akan çamurlu su, denizi kahverengiye boyadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:12:00 -
Zonguldak'ta denizin rengi değişti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizi kahverengiye boyadı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Ereğli-Kandilli kara yolu Köseağzı mevkisindeki plaj bölgesinde bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

Plajın bulunduğu bölgede deniz yüzeyi, çamurlu balçıkla kaplandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, konuyla ilgili çalışma başlattıklarını bildirdi.

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