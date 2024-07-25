Zonguldak'ta çok önemli operasyon
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kilimli ilçesinde 2'si sahipli ve 2'si sahipsiz olmak üzere 4 maden ocağı tespit edildi.
Maden ocaklarında, 120 metre ray, 2 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ile 9 ton kömür, ele geçirildi.
Maden ocakları TTK ekiplerince kapatılırken orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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