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Aktüel Zonguldak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

Zonguldak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangını söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:57:47 -
Zonguldak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Karabük'ten de destek ekipler gönderildi.

Yaklaşık 100 dönüm alanı etkileyen yangını söndürmek için 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

Araçlarıyla bölgeye giden köylüler de ekiplere yardım ediyor.

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