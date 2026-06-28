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Dünya Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri
Dünya

Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri

Yeniakit Publisher
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Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Patlamaların nedeni ve bölgede hasar olup olmadığına ilişkin henüz resmi ayrıntı paylaşılmadı.

İran’ın güneyinde yer alan Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran devlet televizyonu, bölgeden patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Gelişmenin ardından gözler İranlı yetkililerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

PATLAMALARIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Sirik kentinde duyulan patlama seslerinin kaynağına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Olayın askeri bir hareketlilikten, kazadan ya da başka bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair resmi açıklama bekleniyor.

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