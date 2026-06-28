Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Patlamaların nedeni ve bölgede hasar olup olmadığına ilişkin henüz resmi ayrıntı paylaşılmadı.
İran’ın güneyinde yer alan Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran devlet televizyonu, bölgeden patlama seslerinin geldiğini duyurdu.
Gelişmenin ardından gözler İranlı yetkililerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.
PATLAMALARIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Sirik kentinde duyulan patlama seslerinin kaynağına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
Olayın askeri bir hareketlilikten, kazadan ya da başka bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair resmi açıklama bekleniyor.