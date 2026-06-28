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Gündem Çok sayıda tutuklama var: Siber farelere geçit yok
Gündem

Çok sayıda tutuklama var: Siber farelere geçit yok

Yeniakit Publisher
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Çok sayıda tutuklama var: Siber farelere geçit yok

Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213’ü tutuklandı, 117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 29 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

TAVİZ VERİLMEYECEK

29 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 213’ü tutuklanırken, 117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Bakanlık, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürütülen mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüldüğünün de altını çizdi.

 

 

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