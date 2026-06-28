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Teknoloji-Bilişim
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Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

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Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

Türkiye, dijital altyapıda dışa bağımlılığı bitirecek yerli ve milli teknoloji hamlesinde tarihi bir eşiği geride bıraktı. 4,5G altyapısındaki yerlilik oranını yüzde 1 seviyelerinden yüzde 51’e çıkararak 2028 yılı için konulan yüzde 45 barajını erkenden aşan Türkiye, gözünü 1 Nisan 2026 itibarıyla adım attığı 5G teknolojisine çevirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK koordinesinde yürütülen yeni plana göre, 5G mobil şebekelerinde 3 yıl içinde yüzde 60 yerlilik oranına ulaşılması hedeflenirken, yatırımlarda yerli KOBİ'lerin payı da yüzde 15'e çıkarıldı.

#1
Foto - Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

Türkiye 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4,5G'de yerlilik oranını yüzde 51'e yükselterek, yüzde 45 olarak belirlediği hedefi geride bırakırken, gözler 5G hedefine odaklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, telekomünikasyon sektöründe yerli ve milli üretimi destekleme hedefi 4,5G ve 5G'de de devam ediyor.

#2
Foto - Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

Bu kapsamda 1 Nisan 2016'da geçilen 4,5G'de işletmecilere şebeke ve haberleşme hizmetlerine ilişkin yatırımlarda, ilk 4 yıl en az yüzde 30, ikinci 4 yıl en az yüzde 40 ve üçüncü 4 yıl en az yüzde 45 yerli malı belgeli ürün kullanma yükümlülüğü getirildi. Yapılan çalışmalarla 2016'da yüzde 1'ler seviyesinde olan yerlilik oranı, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 51'i buldu. Böylece 2028'de yüzde 45 yerlilik oranına ulaşma hedefi geçen yıl sonu itibarıyla geçilmiş oldu.

#3
Foto - Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

5G’DE HEDEF 3 YILDA YÜZDE 60 YERLİLİK 4,5G'de elde edilen deneyimle 5G'de yerlilik hedefi daha da artırıldı. Bu kapsamda, 1 Nisan 2026 itibarıyla geçilen 5G'de ilk yıl en az yüzde 50 yerlilik hedefi konuldu. Proje kapsamında ikinci yıl en az yüzde 55, üçüncü ve devam eden yıllarda en az yüzde 60 yerlilik sağlanması amaçlandı. 5G yetkilendirmesiyle getirilen yükümlülükler, 30 Nisan 2029'a kadar devam edecek.

#4
Foto - Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

İşletmeciler, bu tarihe kadar kuracağı 5G mobil özel şebekelerde radyo ünitesi yazılımından temel radyo ünitesine, çekirdek şebekeden transmisyon şebekesine kadar yatırımlarda teçhizatlarını "Milli Haberleşme Ürünü" tanımına uygun ürünlerden sağlayacaklar.

#5
Foto - Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

KOBİ’LERİN ÜRÜNLERİ KULLANILACAK 4,5G'de yatırımcıların şebekeye ve haberleşme hizmetlerine ilişkin yatırımlarının en az yüzde 10'unu KOBİ'lerin Türkiye'de ürettiği ürünlerden karşılama yükümlülüğü konulmuştu. 5G'de ise hizmet ve altyapılara ilişkin yatırımların en az yüzde 15'ini bu işletmelerden karşılama kuralı getirildi. Böylece haberleşme teknolojilerinde yerli üretimin kamu ve özel sektörle geliştirilmesi hedeflendi. Bu çalışmalar kapsamında BTK'nın içinde bulunduğu koordinasyon toplantıları, proje çalıştayları, odak grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'nın desteğiyle kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesince geliştirilen ve "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında prototipleri üretilen ürünlerin geliştirme süreçleri de devam ediyor.

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