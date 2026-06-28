Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de
Türkiye, dijital altyapıda dışa bağımlılığı bitirecek yerli ve milli teknoloji hamlesinde tarihi bir eşiği geride bıraktı. 4,5G altyapısındaki yerlilik oranını yüzde 1 seviyelerinden yüzde 51’e çıkararak 2028 yılı için konulan yüzde 45 barajını erkenden aşan Türkiye, gözünü 1 Nisan 2026 itibarıyla adım attığı 5G teknolojisine çevirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK koordinesinde yürütülen yeni plana göre, 5G mobil şebekelerinde 3 yıl içinde yüzde 60 yerlilik oranına ulaşılması hedeflenirken, yatırımlarda yerli KOBİ'lerin payı da yüzde 15'e çıkarıldı.