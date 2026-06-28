Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de

KOBİ’LERİN ÜRÜNLERİ KULLANILACAK 4,5G'de yatırımcıların şebekeye ve haberleşme hizmetlerine ilişkin yatırımlarının en az yüzde 10'unu KOBİ'lerin Türkiye'de ürettiği ürünlerden karşılama yükümlülüğü konulmuştu. 5G'de ise hizmet ve altyapılara ilişkin yatırımların en az yüzde 15'ini bu işletmelerden karşılama kuralı getirildi. Böylece haberleşme teknolojilerinde yerli üretimin kamu ve özel sektörle geliştirilmesi hedeflendi. Bu çalışmalar kapsamında BTK'nın içinde bulunduğu koordinasyon toplantıları, proje çalıştayları, odak grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'nın desteğiyle kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesince geliştirilen ve "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında prototipleri üretilen ürünlerin geliştirme süreçleri de devam ediyor.