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Yaşam Karlı zirvede şaşırtan görüntü! Dronu fark eden anne yavrularını alıp uzaklaştı
Yaşam

Karlı zirvede şaşırtan görüntü! Dronu fark eden anne yavrularını alıp uzaklaştı

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Sivas Zara'da 2 bin 800 rakımlı Kösedağ’da anne ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi.

Sivas’ta karla kaplı Kösedağ zirvesinde anne ayı ve 3 yavrusunun görüntüleri dikkat çekti.

 

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, Sivas'ın doğal güzelliklerini görüntülemek amacıyla dronla çekim yaptığı sırada Kösedağ zirvesinde anne ayı ve 3 yavrusuna rastladı. Karla kaplı zirvede bir süre yiyecek arayan ayı ailesi, yaklaşan dronu fark edince bölgeden uzaklaşmaya başladı. Görüntülerde ayının yavrularını peşine takarak karlı arazide ilerlediği anlar dikkat çekti. Anne ayı ve 3 yavrusu kısa süre sonra gözden kayboldu.

Ayı ve yavruları nara atan adamdan arkalarına bakmadan kaçtı!
Ayı ve yavruları nara atan adamdan arkalarına bakmadan kaçtı!

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