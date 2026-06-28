  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
28 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Bitti derken başladı! "Sığınaklara gidin" çağrısı Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu Camide tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü Siyonistler kudurdu! Anlaşma kalplerine indi Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri Japonya sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu Yıllar sonra gelen sarsıcı Gülistan Doku itirafı! Firari şüpheli hakim karşısına çıkıyor, "Bedeninin yerini göstereceğim" dedi! Asya'da kanlı karargah baskını! Canlı bomba araçla kapıya daldı, çıkan feci çatışmada çok sayıda ölü var!
Spor Milli sporcu Yunanistan’daki yarışta kaza geçirdi! Co-pilot hastaneye kaldırıldı
Spor

Milli sporcu Yunanistan’daki yarışta kaza geçirdi! Co-pilot hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Milli sporcu Yunanistan’daki yarışta kaza geçirdi! Co-pilot hastaneye kaldırıldı

Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı. Türkkan'ın sağlık durumu iyi Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Milli sporcu Ali Türkkan, Acropolis Rallisi’nde kaza geçirdi. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ikilisinin aracının burnu, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde zemine çarptı. İlk yardım ekiplerinin kaza yerine ulaşması amacıyla yarış bir süre durduruldu.

Sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken co-pilot Oytun Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Formula 1'de sıradaki durak: 5 bin nüfuslu kasaba
Formula 1'de sıradaki durak: 5 bin nüfuslu kasaba

Spor

Formula 1'de sıradaki durak: 5 bin nüfuslu kasaba

Formula 1 ve uçaktan süratli Hipersonik trafik cezası tarihe geçti
Formula 1 ve uçaktan süratli Hipersonik trafik cezası tarihe geçti

Aktüel

Formula 1 ve uçaktan süratli Hipersonik trafik cezası tarihe geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23