Zonguldak'ta CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK PartiEreğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile yola devam etme kararı aldıklarını söyledi.

AK Parti saflarına katılma kararı aldığını anlatan Gökhan Demirtaş, "Beldemizdeki yatırımlarımızı, hizmetlerimizi hızlandırmak için devletimizin imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Daha önce de AK Parti'deydik." dedi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da Demirtaş'a hayırlı olsun temennisinde bulundu, belde ve bölgeye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.