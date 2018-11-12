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Zonguldak'ta CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Gülüç beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:44
Zonguldak'ta CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK PartiEreğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Demirtaş, gazetecilere  yaptığı açıklamada, AK Parti ile yola devam etme kararı aldıklarını söyledi.

AK Parti saflarına katılma kararı aldığını anlatan Gökhan Demirtaş,  "Beldemizdeki yatırımlarımızı, hizmetlerimizi hızlandırmak için devletimizin  imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Daha önce de AK Parti'deydik." dedi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da Demirtaş'a hayırlı olsun  temennisinde bulundu, belde ve bölgeye hizmet etmeye devam edeceklerini  vurguladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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