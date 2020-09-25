  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta çalılık yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Zonguldak'ta çalılık yangını kontrol altına alındı

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu: - "Yangın kontrol altına alındı, ekipler alanda soğutma çalışması gerçekleştiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:36:38 -
Zonguldak'ta çalılık yangını kontrol altına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan çalılık yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bölücek Mahallesi Belen Tepesi mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine, çalılık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını, yerleşim yerleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ne sıçrama durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Ne kadar bir alanın yandığının henüz tespit edilemediğini belirten Çorumluoğlu, "Yangın kontrol altına alındı, ekipler alanda soğutma çalışması gerçekleştiriyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insan..
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı