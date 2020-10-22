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Aktüel Zonguldak'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Zonguldak'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:43:17 -
Zonguldak'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Yeşilköy'de, Kovid-19 vakaları tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

Öte yandan, köyde 17 hanede 23 pozitif vaka, 75 temaslı tespit edildiği öğrenildi.


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