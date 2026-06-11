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Gündem Sahte dolarlarla bakın neler yapmışlar! ATM farelerinden şeytani taktik!
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Sahte dolarlarla bakın neler yapmışlar! ATM farelerinden şeytani taktik!

Yeniakit Publisher
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Sahte dolarlarla bakın neler yapmışlar! ATM farelerinden şeytani taktik!

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ATM'lere 100 bin dolardan fazla sahte dolar yatırıp Türk lirası çekerek haksız kazanç sağlayan şebekeye düzenlenen operasyonda 18 kişi tutuklandı. Şebekenin ATM’leri nasıl kandırdıkları da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ATM'ler aracılığıyla piyasaya sahte dolar sürdüğü belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlenmiş, şüphelilerin farklı bankalara ait ATM'lere sahte 50 dolarlık banknotları yatırarak sistemi kullandıkları tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde, toplam 102 bin 750 dolar tutarındaki sahte paranın ATM'ler üzerinden sisteme sokulduğu, daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç elde edildiği de belirlenmişti.

ŞAPKA, GÖZLÜK, MASKE…

Soruşturma kapsamında ATM'lere ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandıklarını de tespit etmişti. Çalışmaların ardından İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. İlk etapta 9 olan gözaltı sayısı yeni isimlerin yakalanmasıyla 23'e yükseldi. 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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