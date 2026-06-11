Parti sözcüsü Sarı açıkladı! CHP'de kurultay sinyali

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi öncesi, Özgür Özel'e yakın 28 PM üyesi istifa etti. İstifaların ardından PM 28 üyeyle toplanırken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı

"OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ OLUŞTURMA KARARI ALDIK"

Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecinin de gündeme geldiğini belirten Sarı, hukuki durum nedeniyle olağan ya da olağanüstü kurultay tartışmasının sürdüğünü söyledi.

Sarı, "Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili çalışma yapılması konusunda karar almış durumdayız. Tabii şöyle sorular gelebilir: 'Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay?'

Çünkü olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde bu tarihi belirleyemiyoruz. Çünkü ortada henüz kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu kararın ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden çıkıp 'Şu tarihte bir kurultay yapalım' diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.