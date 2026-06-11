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Gündem Parti sözcüsü Sarı açıkladı! CHP'de kurultay sinyali
Gündem

Parti sözcüsü Sarı açıkladı! CHP'de kurultay sinyali

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Parti sözcüsü Sarı açıkladı! CHP'de kurultay sinyali

CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada "Biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere, arkadaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak, parti tabanımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan kurultay takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi öncesi, Özgür Özel'e yakın 28 PM üyesi istifa etti. İstifaların ardından PM 28 üyeyle toplanırken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı

 

"OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ OLUŞTURMA KARARI ALDIK"

Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecinin de gündeme geldiğini belirten Sarı, hukuki durum nedeniyle olağan ya da olağanüstü kurultay tartışmasının sürdüğünü söyledi.

Sarı, "Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili çalışma yapılması konusunda karar almış durumdayız. Tabii şöyle sorular gelebilir: 'Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay?'

Çünkü olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde bu tarihi belirleyemiyoruz. Çünkü ortada henüz kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu kararın ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden çıkıp 'Şu tarihte bir kurultay yapalım' diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ATATÜRKÇÜLER

TAKVİMMİ ?BAKALIM NEYMİŞ SÜRELER:)) TEMMUZU GEÇMESİN

ata

özgür bir tek kendini akıllı sanıyor... ooolum artık bırak bu ayakları hizaya gir demiyor mu kimse kendine... yahu bir kaç senedir bu parti sizin saçma parti içi iktidar oyununuzla allak bullak oldu. hala allak bullak edemedik yeterince deyip saçma sapan kurultay diyebiliyorsunuz. hani insanda bir utanma duygusu olur. zaten sizin üçkağıtlarınız yüzünden bu kurultay mevzuu yok sayıldı. bir milyon kere kurultay da yapsanız siz birer düzenbazlık adayısınız.. geçmişte yaptıklarınız sizin gelecekte daha beterlerini yapacağınızın göstergesi. utanın... istifa edin. hatta bu memleketten kaçın. çünkü bu aldığınız paraların, yaptığınız düzenlerin elbet hesabını bu millet adına soracak savcılar çıkacaktır. gidin cancık ile abd battaniyesine sarılıp uyuyun...
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