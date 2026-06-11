Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex AI, Dünya Kupası için gelişmiş yapay zeka destekli maç tahminleri sunarak, yaklaşan karşılaşmalara ilişkin veriye dayalı öngörüler paylaşıyor. Turnuva boyunca güncellenen değerlendirmeler taraftarlara her maç öncesinde daha fazla bilgi verirken, futbolseverlerin turnuva ilerledikçe öne çıkan hikayeleri ve gelişmeleri yakından takip etmesine yardımcı oluyor. Turnuvayı yakından takip etmek isteyenler için hazırlanan özel Dünya Kupası bölümü, oyuncular, gruplar ve katılımcı ülkeler hakkında bilgileri tek bir yerde topluyor. Kullanıcılar maçlara abone olabiliyor, anlık güncellemeler alabiliyor, maç fikstürleri ve yaklaşan karşılaşmalara hızlıca erişebiliyor.