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Tarım, orman ve alkol satışına yönelik yeni düzenlemeler Meclis'te kabul edildi! Reklam yasakları ve idari para cezaları yürürlüğe giriyor! Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti 'İHA fabrikası kuruyoruz' diye atıp tutuyorlardı! Ve şok itraf geldi: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek Vatandaşın yüzünü güldürecek dev indirim! ŞOK marketler yaza hızlı girecek LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı Beyaz altına stratejik dokunuş: Taşköprü sarımsağı değerine değer katıyor Yerin altını üstüne getiren dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası GAZAP'ı Türkiye'den istediler Doğa harikası mesire alanında korkutan alevler yükseldi! Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen yangın büyük bir alanı küle çevirdi!
#1
Foto - Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex AI, Dünya Kupası için gelişmiş yapay zeka destekli maç tahminleri sunarak, yaklaşan karşılaşmalara ilişkin veriye dayalı öngörüler paylaşıyor. Turnuva boyunca güncellenen değerlendirmeler taraftarlara her maç öncesinde daha fazla bilgi verirken, futbolseverlerin turnuva ilerledikçe öne çıkan hikayeleri ve gelişmeleri yakından takip etmesine yardımcı oluyor. Turnuvayı yakından takip etmek isteyenler için hazırlanan özel Dünya Kupası bölümü, oyuncular, gruplar ve katılımcı ülkeler hakkında bilgileri tek bir yerde topluyor. Kullanıcılar maçlara abone olabiliyor, anlık güncellemeler alabiliyor, maç fikstürleri ve yaklaşan karşılaşmalara hızlıca erişebiliyor.

#2
Foto - Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti

Bir maçı kaçıran kullanıcılar, önceki karşılaşmaların öne çıkan anları ve maç özetleri sayesinde gelişmeleri kolayca takip edebiliyor. Yandex AI ise turnuvaya dair bilgilerden takım detaylarına ve sabahın erken saatlerinde başlayacak maçlara hazırlanmak için pratik önerilere kadar Dünya Kupası'yla ilgili birçok konuda kullanıcıların sorularını yanıtlıyor. Yandex Maps de taraftarların maç günlerini planlamasına yardımcı olmak amacıyla İstanbul için özel hazırlanan bir rota sunuyor. Bütün güne yayılan bir Dünya Kupası deneyimi yaşatacak şekilde tasarlanan rota, Kadıköy'deki taraftar alanından başlayıp restoranlar, kafeler, sahil yürüyüş noktaları ve akşam buluşma mekanları boyunca devam ediyor. Rotanın tamamına uygulama içindeki özel koleksiyon üzerinden ulaşılabiliyor.

#3
Foto - Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti

Yandex AI, taraftarlara maçların dışında da turnuvayla etkileşim kurabilecekleri yeni deneyimler sağlıyor. Ses efektleri de içeren özel Dünya Kupası filtreleriyle kullanıcılar turnuvanın unutulmaz anlarını kutlayabiliyor ya da 2002 Dünya Kupası'nın efsane oyuncularının görünümlerini deneyimleyebiliyor. Taraftarlar ayrıca Dünya Kupası tarihi ve A Milli Futbol Takımı'nı kapsayan "doğru-yanlış" formatındaki bilgi yarışmasıyla futbol bilgilerini test edebiliyor. Maç günü geldiğinde Yandex AI, taraftarlara asistanlık yapıyor. Bu kapsamda maçın başlama saatini kaçırmaması için taraftara hatırlatmalar yapılırken, maçları arkadaşları ve ailesiyle nasıl izleyebileceklerine dair önerilerde de bulunuluyor. Tüm bu özellikler aracılığıyla kullanıcıların Dünya Kupası'nın her aşamasını takip etmesine ve turnuvanın keyfini çıkarmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

#4
Foto - Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti

YANDEX ARAMA VERİLERİ PAYLAŞILDI: Yandex Arama verileri, Türk futbolseverlerin turnuvaya büyük ilgi gösterdiğini ve özellikle Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'na yönelik aramaların öne çıktığını ortaya koydu. Taraftarlar aramalarda en çok milli takımların kadrolarını, maç takvimlerini ve formalarını araştırıyor. Özellikle Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya'nın yer aldığı D Grubu, dikkati çekiyor. Dünya Kupası'na katılan takımlarla ilgili yapılan aramaların yarısından fazlasını, bu grupta yer alan takımlara yönelik sorgular oluşturuyor.

#5
Foto - Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti

Türkiye'de Dünya Kupası'na yönelik ilgide öne çıkan takım ise ay-yıldızlı ekip oldu. Turnuvaya katılan milli takımlarla ilgili aramaların yüzde 40'ından fazlası, Türkiye hakkındaki aramalardan oluştu. Türkiye, Fransa ve Portekiz'i geride bırakarak aramalarda ilk sırayı aldı. Türkiye'deki kullanıcılar, A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra hem D Grubu'ndaki rakiplere hem de Avrupa'nın öne çıkan ekiplerine ilgi gösteriyor. ABD ve Paraguay, Türkiye'de aranan takımlar arasında yer alırken, Fransa ve Portekiz de öne çıkıyor. Türk kullanıcıların D Grubu dışında yakından takip ettiği gruplar ise I ve K olarak belirlendi.

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