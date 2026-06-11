Yandex AI, taraftarlara maçların dışında da turnuvayla etkileşim kurabilecekleri yeni deneyimler sağlıyor. Ses efektleri de içeren özel Dünya Kupası filtreleriyle kullanıcılar turnuvanın unutulmaz anlarını kutlayabiliyor ya da 2002 Dünya Kupası'nın efsane oyuncularının görünümlerini deneyimleyebiliyor. Taraftarlar ayrıca Dünya Kupası tarihi ve A Milli Futbol Takımı'nı kapsayan "doğru-yanlış" formatındaki bilgi yarışmasıyla futbol bilgilerini test edebiliyor. Maç günü geldiğinde Yandex AI, taraftarlara asistanlık yapıyor. Bu kapsamda maçın başlama saatini kaçırmaması için taraftara hatırlatmalar yapılırken, maçları arkadaşları ve ailesiyle nasıl izleyebileceklerine dair önerilerde de bulunuluyor. Tüm bu özellikler aracılığıyla kullanıcıların Dünya Kupası'nın her aşamasını takip etmesine ve turnuvanın keyfini çıkarmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.