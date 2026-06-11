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Spor Futbol dünyasına damga vurmuştu! Erden Timur'a tahliye kararı
Spor

Futbol dünyasına damga vurmuştu! Erden Timur'a tahliye kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Futbol dünyasına damga vurmuştu! Erden Timur'a tahliye kararı

Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden hakkında tahliye kararı verildi.

'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Başkanvekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur gözaltına alınmıştı.

Ardından soruşturmanın seyri değişerek Timur’un dosyası ayrılmış ve Aklama Büroya tarafından ele alınmıştı.

29 Aralık günü ise Timur, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı. Timur, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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