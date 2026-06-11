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Yerel İpsala sınır kapısında tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

İpsala sınır kapısında tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İpsala sınır kapısında tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda yapılan aramada yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne'de İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu İran'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan tır, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere geldiği İpsala Sınır Kapısı'nda kontrol noktasına yönlendirildi.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose eşliğinde detaylı aramaya alındı. Aramada, tırın çeşitli bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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