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Dünya Çin’in yeni uydusu yörüngede
Dünya

Çin’in yeni uydusu yörüngede

Yeniakit Publisher
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Çin’in yeni uydusu yörüngede

Çin, iletişim teknolojilerinin test edilmesi amacıyla geliştirdiği yeni uyduyu “Uzun Yürüyüş-5” roketiyle uzaya gönderdi.

Çin, yüksek hızlı uydu iletişim teknolojileri için yeni bir uzay adımı attı. ‘Uzun Yürüyüş-5’ roketiyle taşınan uydu, yerel saatle 15.30’da Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan fırlatıldı ve öngörülen yörüngesine yerleşti. Uydunun, çok bantlı ve yüksek hızlı uydu iletişim teknolojilerinin doğrulanmasında kullanılması bekleniyor.

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