Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz"

Siyonist barbarların en büyük hamisi ve iş birlikçisi olan katliamcı Trump, bölgedeki tansiyonu zirveye tırmandıracak küstah bir tehdide imza attı. Sarı şeytan Trump, kendisine ait Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin bu gece İran'ı çok sert vuracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin tıkanma aşamasına girdiği bir dönemde, yine kritik açıklamalarda bulundu. İran'a yen bir saldırı gerçekleştireceğini duyuran Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtti.

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