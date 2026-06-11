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Dünya Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz"
Dünya

Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz"

ABD’nin küresel zorba başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı alçakça paylaşımla Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme niyetini bir kez daha kusarak, bu gece İran’ı çok sert vuracaklarını belirtti. Trump, aynı zamanda çok uzak olmayan bir gelecekte Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nı ve diğer kritik petrol altyapı noktalarını ele geçireceklerini açıkladı.

Siyonist barbarların en büyük hamisi ve iş birlikçisi olan katliamcı Trump, bölgedeki tansiyonu zirveye tırmandıracak küstah bir tehdide imza attı. Sarı şeytan Trump, kendisine ait Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin bu gece İran'ı çok sert vuracağını belirtti. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin tıkanma aşamasına girdiği bir dönemde, yine kritik açıklamalarda bulundu. İran'a yen bir saldırı gerçekleştireceğini duyuran Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor..

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