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Dünya ABD Savunma Bakanlığı’nda panik: Kapılar kilitlendi!
Dünya

ABD Savunma Bakanlığı’nda panik: Kapılar kilitlendi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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ABD Savunma Bakanlığı’nda panik: Kapılar kilitlendi!

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) hava kalitesi sorunu nedeniyle tehlikeli madde alarmı verildi; güvenlik protokolleri kapsamında binanın kapıları kilitlendi.

ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) tehlikeli madde paniği yaşandı. Pentagon binasında hava kalitesi sorunu tespit edilmesinin ardından, tehlikeli madde şüphesiyle güvenlik protokolleri devreye alındı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, binanın 2 ile 5. katları arasında yer alan 4 ile 7 numaralı koridorlardaki bazı bölümler kilit altına alındı. Görgü tanıkları, acil müdahale ekiplerinin gaz maskeleri ve kimyasal koruyucu kıyafetler giydiğini bildirdi. Pentagon’un güvenlik ekibi tarafından gönderilen bir mesajda, sorunun kaynağını belirlemek için ek testlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

"MÜDAHALE EKİPLERİ BİNADAKİLERE YARDIM ETMEK İÇİN HAZIR DURUMDA"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, "Pentagon, binanın ve içindeki kişilerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş sistemlere sahiptir. Bu sistemler, önemini belirleyene kadar ihtiyati önlemler gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Bakanlık, etkilenen bölgede yerinde sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri binadakilere yardım etmek için hazır durumda" dedi.

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