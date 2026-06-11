Yunan basını, DRONDEF korkusunu itiraf etti: Türkler, bizi Ege’de tamamen kör edecek

TAHSİN HAN

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki askeri dengeler, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinde attığı devrim niteliğindeki adımlarla yeniden şekilleniyor. Son yıllarda insansız hava aracı (İHA) teknolojilerine büyük yatırımlar yapmaya başlayan Yunanistan, Ankara’nın geliştirdiği son teknoloji anti-drone sistemleri karşısında çok ciddi bir operasyonel panik ve endişe yaşıyor. Atina merkezli askeri analiz platformu Pentapostagma, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma şemsiyesini manşetine taşıyarak, Türk savunma sanayisinin ulaştığı bu muazzam seviyenin Yunan ordusu için büyük bir taktiksel engel haline geldiğini açıkça itiraf etti.

Yunanistan’daki bu tedirginliğin merkezinde, Türk savunma sanayisinin öncüsü ASELSAN tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve “Çelik Kubbe” mimarisinin en kritik halkasını oluşturan DRONDEF (Entegre İHA Savunma Sistemi) yer alıyor.

8 KATMANLI ENTEGRE AĞ

Ankara’da gerçekleştirilen ve 20 ülkeden askeri delegasyonların yakından takip ettiği canlı gösterimlerde, sürü halinde hareket eden İHA’lara karşı nasıl başarılı olduğu kanıtlandı. Yapay zekâ destekli bu 8 katmanlı entegre ağ; kablosuz, fiber optik kablolu ve hatta sürü halindeki en gelişmiş dron tehditlerini bile 10 kilometrelik bir menzil içerisinde tamamen kör edip imha edebilme yeteneğine sahip.

KUSURSUZ BİR İMHA GÜCÜ

Atina askeri kurmaylarını en çok korkutan unsur ise bu sistemin kusursuz koordinasyon yeteneği ve “hibrit” imha gücü. Gerçekleştirilen canlı senaryolarda; AURA 200-G radarlarının tespit ettiği düşman hedefleri, yapay zekâ destekli komuta merkezi tarafından anında analiz edilerek en uygun silahlara yönlendiriliyor. Hedeflerin elektronik devrelerini anında felç eden EJDERHA mikrodalga silahı, milimetrik hassasiyetle odaklanıp hedefleri havada yakan GÖKBERK lazer sistemi ve tehditleri yumuşak müdahaleyle düşüren İHTAR, Ege üzerinde uçabilecek her türlü Yunan İHA’sı için aşılması imkânsız birer ölümcül bariyer niteliği taşıyor. Ayrıca GÖKALP otonom önleyici dronları ve KORKUT paralanabilir mühimmat sistemleri de bu aşılmaz koruma ağını tahkim ediyor.

EGE’YE ÇEKİLMİŞ BİR TÜRK KİLİDİ

Yunan askeri uzmanlar, Atina yönetiminin İHA sektörüne girmekte çok geç kaldığını açıkça vurgularken, Türkiye’nin bu araçları avlayacak karşı sistemlerde çoktan çağ atladığı konusunda kendi hükümetlerini sert bir dille uyarıyor. Haberde şu ifadeler kullanıldı: Ege’deki hava üstünlüğünü ve istihbarat yeteneklerini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Yunanistan için DRONDEF, sadece askeri bir sistem değil; Atina’nın milyarlarca avroluk stratejik planlarını daha uygulamaya geçmeden altüst eden, Ege semalarına çekilmiş aşılmaz bir ‘Türk Kilidi’ anlamını taşıyor.”