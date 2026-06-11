Dev market zincirinden rakiplerini titretecek dev liste! Hafta sonu ev teknolojisinden kişisel bakıma kadar her şey kapış kapış gidecek!
Ev ekonomisini korurken en lüks dünya markalarını da vatandaşın ayağına kadar getiren ŞOK marketler, yeni aktüel listesiyle piyasayı altüst etti. Ev hanımlarının temizlik yükünü bitirecek Philips dikey süpürgelerden gençlerin gözdesi Macbook laptoplara ve Playstation 5 oyun konsollarına kadar devasa bir ürün grubu uygun fiyatlarla listelendi.
Kişisel bakımına önem verenler için de Braun epilasyon aletleri, saç sakal kesme makineleri, manikür setleri ve banyo baskülleri kaçırılmayacak fırsat etiketleriyle reyonlardaki yerini alıyor.
- Braun Silk- Epil 3 Epilasyon Aleti Seti 1.699 TL
- Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL
- Aprilla Pro Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL
- Evo 4in1 Vücut Bakım Cihazı 399 TL
- Evo Manikür Pedikür Seti 249 TL
- Evo Oje Kurutucu 199 TL
- Evo Led Işıklı Ayna 149 TL
- Evo Led Işıklı Cımbız 100 TL
- Aprilla 5i 1 Arada Yüz Bakım Seti 199 TL
- Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL
- Aprilla Vakumlu Siyah Nokta Cihazı 299 TL
- Forever Şarjlı Saç Düzleştirici Tarak 199 TL
- Piranha Pelüşlü Bluetooth Hoparlör 599 TL
- Torima Burun Kılı Kesme Makinesi 249 TL
- Torima Deniz Kabuk Figürlü Takı ve Müzik Kutusu 299 TL
- Casadora Çift Kişilik Pike Seti 499 TL
- Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 249 TL
- Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 199 TL
- 80x150 cm Dinarsu Kilim 349 TL
- Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı Püsküllü 169 TL
- Punch İşlemeli Runner Püsküllü 169 TL
- ABS Kabin Boy Valiz 799 TL
- ABS Ort Boy Valiz 899 TL
- ABS Büyük Boy Valiz 999 TL
- Sineklik Tek Kanat 50 TL
- Kadın / Erkek Terlik 149 TL
- Sineklik Çift Kanat 75 TL
- Tefal Pro Express Protect GV9230 Buhar Kazanlı Ütü 10.699 TL
- Tefal Perfectmix 1200 W 2 Litre Yüksek Hızlı Smoothie Blender 6.299 TL
- Philips Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 28.999 TL
- Rowenta Ultimate Experience Maestria Saç Kurutma Makinesi 5.499 TL
- Philips Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16.999 TL
- Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı 5.999 TL
- Apple Macbook Air 13.6 inç M5 İşlemci 512 GB Gece Yarısı Laptop 59.999 TL
- SONY Playstation 5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu 30.999 TL
- HP Probook 440 14' G10 Notebook 256 GB Gümüş 32.999 TL
- Sony DualSense Siyah Kablosuz PS5 Oyun Kolu 4.399 TL
- Razer Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz / Siyah 8.499 TL
- Razer BlackWidow V4 RGB Green Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi 3.699 TL
Ekonomi
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