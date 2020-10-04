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Aktüel Zonguldak'ta bir cip, 2 otomobil ve sahil kenarında fotoğraf çektiren kadına çarptı
Aktüel

Zonguldak'ta bir cip, 2 otomobil ve sahil kenarında fotoğraf çektiren kadına çarptı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:58:19 -
Zonguldak'ta bir cip, 2 otomobil ve sahil kenarında fotoğraf çektiren kadına çarptı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sahil Bulvarı Tatoğlu Kültür Merkezi yakınında tali yoldan ana yola girmek isteyen Hasan Aksoy idaresindeki 67 AAY 309 plakalı cip, fren yerine gaz pedalına basan sürücüsünün kontrolünden çıkarak 67 ABK 715 ve 67 UC 117 plakalı otomobillere çarptı.

Cip, daha sonra sahil bandında fotoğraf çektiren aralarında gelin ve damadın da bulunduğu kalabalığın arasına daldı.

Kazada, sürücü Hasan Aksoy, cipte bulunan Emel Makaracı ile düğün için hatıra fotoğrafı çektirmek için orada bulunan damadın annesi Hakibar Deniz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Hakibar Deniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü Hasan Aksoy'un ilk ifadesinde, fren yerine gaza bastığı için kazanın meydana geldiğini söylediği belirtildi.

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