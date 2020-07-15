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Aktüel

Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:45:51 -
Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kadın yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kadın yaralandı.

İddiaya göre, Melike D. (25), taksiyle para istemek için gittiği Mahir Z'nin Kestaneci Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde karşılaştığı Mahir Z'nin birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Güley İ. (33) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Melike D, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Güley İ'yi sırtından, kendisini de elinden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Melike D, Ereğli Devlet Hastanesine, Güley İ. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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