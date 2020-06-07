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Aktüel

Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:01:54 -
Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, Filyos beldesinde yaşandı. İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların konuştuğu kavgada Sercan İ. karın bölgesinden yaralandı. Ahmet C.K. de ayağından yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kavgaya karışanlarla ilgili adli işlem başlattı.

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