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Aktüel

Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:33:53 -
Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Jandarma astsubaylar, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Efsane" ve "Ece" isimli atlarla ilçeye bağlı Filyos beldesindeki sahilde devriye gezdi.

Atlar, sahile gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Bazı ziyaretçiler, atlarla özçekim yaptı. Biniciler, çocukların at binmesine izin vererek onlara da keyifli anlar yaşattı.

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla narkotik köpekleri "Vera" ile "Taç"ı tanıttı.

Daha sonra motorlu ekiplerle Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli tanıtıldı. Gösterilerin ardından vatandaşlar ekiplere alkışlarla destek verdi.

Beldede bulunan Filyos Kalesi'ne gelen ekipler ise burada vatandaşlara gösteriler sundu.


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