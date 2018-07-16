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Zonguldak'ta ambulansa yol vermeme tepkisi

Otomobil sürücüsü, siren çalan ambulansa yol vermediğini iddia ettiği başka bir ambulansın sürücüsüne aracından inerek, "İnsan kendi meslektaşına böyle yapar mı?" diye tepki gösterdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:22
Zonguldak'ta ambulansa yol vermeme tepkisi

Olay, saat 16.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yoğunlaşan trafikte siren çalarak ilerleyen ambulansa sürücüler yol vermeye çalıştı. Bu sırada arkasından gelen ambulansa yol vermeye çalışan otomobil sürücüsü ile trafikte seyir halinde olan başka bir boş ambulansın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Siren çalan ambulans ilerlerken, otomobilini yolun kenarına çekerek inen O.Ç., boş ambulansın sürücüsüne yol vermediği için tepki gösterdi.

Ambulans şoförünün de tepki göstermesiyle gerginlik yaşanırken, araya çevredekiler girdi. Ambulansın plakasını fotoğraflayan O.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edeceğini söyleyerek, "Ben ambulansa yol vermeye çalışırken bana delikanlılık yapmayacaksın. Seni şikayet edeceğim. Bunları da ambulans şoförü yapıyorlar. Kendi meslektaşına yol vermiyorsun sen? İnsan kendi meslektaşına böyle yapar mı?" diyerek tepkisini sürdürdü.

O.Ç.'yi sakinleştiren çevredekiler aracına bindirdi. Ardından iki araç da yoluna devam etti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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